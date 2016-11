Dornstetten Zweiter Straßenabschnitt wird ausgebaut

Wie Haas ausführte, steht diese Vergabe jetzt an, um vor allem auch gleichzeitig einen Zuschuss für den Regenwasserkanal ausschöpfen zu können. Der Leiter des Bauverwaltungsamts, Alexander Mönch, sagte, dass daher nun die Tief- und Straßenbauarbeiten einschließlich der Rohrverlegungsarbeiten ausgeschrieben wurden. Als günstigster der sechs Bieter erhielt die Firma Rath aus Pfalzgrafenweiler mit einer Angebotssumme in Höhe von knapp 700 000 Euro den Zuschlag. Mönch führte aus, dass die Firma Rath in Dornstetten bestens bekannt sei. Sie habe auch schon die Arbeiten des ersten Bauabschnitts der Schönauerstraße vorgenommen. Damals habe, so Mönch, alles prima geklappt, vor allem auch die Kommunikation mit den Anliegern.

Da die für diese Ausbauarbeiten vorliegenden Kostenschätzungen vom September 2015 mit rund 734 000 Euro über der Angebotssumme lagen, bilanzierte Mönch zufrieden: "Wir liegen hier im Ganzen gut."

Weniger zufrieden zeigte sich allerdings Gemeinderat Fritz Fahr (Freie Wähler/ CDU) mit diesem Verfahren. Er forderte Klarheit darüber, weshalb bei sechs abgegebenen Angeboten in seinen Unterlagen lediglich vier vorhanden waren. Da sich dies schnell lediglich als ein Versehen beim Kopieren herausstellte, stimmten die Räte der Auftragsvergabe einstimmig zu.