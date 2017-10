Dornstetten Zweiter Anlauf

Für Existenz des Seniorenclubs notwendig

Beck war auf Einladung von Bürgermeister Bernhard Haas und Hallwangens Ortsvorsteher Günter Kübler nach Hallwangen gekommen, um sich vor Ort über die angedachten Umbaumaßnahmen zu informieren. Die ehemalige Feuerwehrremise in Hallwangen soll zu einem ebenerdigen Mehrzweckraum umgestaltet werden. Diese Maßnahme sei für die Existenz des Seniorenclubs notwendig, wie bei dem Besuch betont wurde, da der bisherige alleinige Mehrzweckraum im Rathaus nur über drei Treppen zu erreichen ist und die einzige Toilette auf halber Höhe zu klein und zu eng ist. Der neue Raum wäre rollstuhlgerecht und barrierefrei und könnte von Vereinen für viele andere Veranstaltungen genutzt werden. In diesem Jahr wurde die Maßnahme im Ministerium Ländlicher Raum nicht berücksichtigt und auch im Nachrückverfahren vom Regierungspräsidium abgelehnt. Nun stellt die Stadt Dornstetten in einem zweiten Anlauf für 2018 erneut den Antrag auf Zuwendung und hofft auf die Unterstützung des Landtagsabgeordneten Norbert Beck.

Das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) zählt zu den wichtigsten Instrumenten des Landes zur Strukturentwicklung der Kommunen im Ländlichen Raum sowie von ländlich geprägten Orten in den Verdichtungsräumen und in den Randzonen um die Verdichtungsräume. Gefördert werden Projekte, die lebendige Ortskerne erhalten, zeitgemäßes Leben und Wohnen ermöglichen, eine wohnortnahe Versorgung sichern und Arbeitsplätze schaffen.