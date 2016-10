Dornstetten Zwei Fußgänger überfahren

Bei einem schweren Unfall am Samstagabend in Dornstetten wurde eine Frau lebensgefährlich verletzt. Ein Autofahrer hatte mit seinem Wagen zwei Fußgänger erfasst.

Dornstetten. Nach einem schweren Verkehrsunfall am Samstagabend in der Freudenstädter Straße in Dornstetten, bei dem eine Frau lebensgefährlich verletzt wurde, sucht die Polizei nach dem flüchtigen Verursacher.

Gegen 22.20 Uhr war der Mann mit seinem Auto auf der Freudenstädter Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Vor der Einmündung der Jakob-Mutz-Straße überfuhr er aus bisher ungeklärter Ursache den Randstein. Der Reifen wurde beschädigt und verlor die Luft. Auf dem angrenzenden Gehweg ging zu dem Zeitpunkt ein Ehepaar zu Fuß in die gleiche Richtung. Der Autofahrer erfasste die beiden Fußgänger mit seinem wagen von hinten, so die Polizei. Von der Wucht des Aufpralls wurden die 56-jährige Frau und ihr ein Jahr jüngerer Ehemann nach vorn geschleudert und in die Büsche neben dem Gehweg geworfen.