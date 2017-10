Dornstetten Zur Preisverleihung nach Bielefeld

Dornstetten. Schüler der oberen Hauptschulstufenklassen aus der Eichenäcker-Schule Dornstetten hatten am bundesweitem Literaturwettbewerb "Von großen und von kleinen Dingen" des Vereins Die Wortfinder teilgenommen. Alle Beteiligten brachten sich mit guten Ideen, Kurzgeschichten und Gestaltungen zu diesem Thema ein und hatten viel Spaß an dieser Herausforderung. Die Entwürfe wurden im Frühling abgeschickt, dann hieß es abwarten. Im Sommer wurden die Preisträger ausgewählt, unter ihnen Merle Günther von der Eichenäcker-Schule. Die Freude an der Schule war groß – und schnell klar, dass der Preis gemeinsam in Bielefeld abgeholt werden soll.