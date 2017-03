Dornstetten Zum Jubiläum gibt’s auch ein Theaterstück

Dornstetten. 500 Jahre Reformation, 1250 Jahre Stadt Dornstetten – zwei Jubiläen, die in diesem Jahr besonders gefeiert werden. In Dornstetten geschieht dies mit einem Theaterstück. "Play Luther", eine Theaterproduktion, die deutschlandweit auf Tournee ist, kommt am 28. März nach Dornstetten. Das Gastspiel ist ein Geschenk der örtlichen Kirchengemeinde an ihre Stadt und Heimat.