Dornstetten Zeitung wieder täglich in der Schule

Kreis Freudenstadt. "Wir lesen jeden Tag gemeinsam Zeitung und beschäftigen uns damit", erzählt Stefanie Bauer. "Vor dem Klassenzimmer hängen wir täglich die Höhepunkte auf und gestalten damit sozusagen eine Wanderzeitung für die ganze Schule", erzählt die Klassenlehrerin an der Dreifürstensteinschule in Dornstetten weiter.

Seit gestern bis zum 31. März erhält ihre Klasse im Rahmen des Projekts Zeitung in der Schule ("ZiSch"), jeden Tag einen Klassensatz Schwarzwälder-Bote-Ausgaben. Außerdem erhält dieses Jahr jeder Schüler und Lehrer auch einen e-Paper-Zugang, um die Zeitung digital lesen zu können. Es besteht auch die Möglichkeit für Klassen zu einer Besichtigung in das Druckzentrum in Villingen-Schwenningen zu fahren, eine Redaktion zu besuchen oder einen Redakteur zu einem Besuch in die Klasse einzuladen.

An "ZiSch", das in Zusammenarbeit des Schwarzwälder Boten mit der Promedia- Wolff-Agentur und den Volksbanken und Raiffeisenbanken Kreis Freudenstadt umgesetzt wird, nehmen 20 Klassen im Landkreis Freudenstadt mit insgesamt rund 430 Schülern teil.