Dornstetten Weniger Bauplätze wegen Stallgeruchs

Hauptamtsleiter Oliver Zwecker stellte das Geruchsgutachten für das Neubaugebiet zwischen Aach und Dornstetten am Dienstagabend im Gemeinderat vor. Es basiert auf einer Art Rückrechnung auf Grundlage der Tierhaltung. Dabei spiele es keine Rolle, so Zwecker, ob es sich um eine Nutztier- oder um eine Freizeittierhaltung handelt. Vielmehr sei genau definiert, welches Tier wie viele Geruchseinheiten pro Sekunde erzeugt: Bei einem großen Pferd sind es elf, bei einer Kuh 14,4 und bei einer Gans 0,63. Je nach Tierhaltung ergebe sich so eine Gesamt-Geruchsbelastung, erklärte der Hauptamtsleiter. Der Tierhalter könne frei darüber entscheiden, welche Tierarten und wie viele Tiere von jeder Art er in seinen Stallungen hält – solange der Höchstwert je Gebäude nicht überschritten wird. Im vorliegenden Fall handelt es sich um insgesamt drei Stallungen.

Der Hauptamtsleiter hatte darauf verzichtet, den Sitzungsunterlagen das 40 Seiten umfassende Werk beizufügen. Die Ausführungen des Gutachtens, so Zwecker, seien von Hofeigentümern, beziehungsweise von den Hofbetreibern, als auch von den Fachbehörden anerkannt worden. Somit seien alle Fragen, die noch offen waren, geklärt.

Die Folge ist jedoch: Die Zahl der Bauplätze muss gekürzt werden. Von den 96 Plätzen müssen drei entfallen, die in unmittelbarer Nähe zu dem landwirtschaftlichen Hof liegen.