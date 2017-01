Dornstetten Wechselausstellung entlang der Straßen

Offene Ohren für ihr Anliegen fand sie beim Arbeitskreis Altstadt Dornstetten. Und auch die notwendigen Mitstreiter für ihre zeitraubende Mission. Galt es doch im Vorfeld zunächst, das Einverständnis der Hausbesitzer einzuholen, die Laden- und Schaufensterschlüssel zu beschaffen, potenzielle Aussteller zu suchen und festzulegen, welche Einrichtung in welchem Laden ihre Produkte präsentieren darf.

Sämtliche Dornstetter Schulen machen mit

Mit unermüdlicher Energie, die sich spürbar aus ihrer Freude am künstlerischen Schaffen rekrutiert, ist es ihr gelungen, die Schaufenster aller leer stehenden Geschäfte in der Tübinger Straße zwischen dem ehemaligen Café Mäder an der Bahnbrücke und der Firma Brillen Bach in geschmackvolle Ausstellungsvitrinen umzuwandeln.

Zu bestaunen sind in den Schaufenstern Bilder, Kunstwerke und Objekte sämtlicher Dornstetter Schulen. So zeigt die Grundschule Dornstetten/ Aach unter dem Motto "So bunt kann ein Klassenzimmer sein", welche prächtigen Möbel man aus Stühlen, die eigentlich für den Sperrmüll gedacht waren, anfertigen kann. In weiteren Fenstern der ausstellenden Schulen sind Holz- und Pappmascheefiguren, Kränze, Märchenbilder oder Stofftiere zu sehen. Fahrradmodelle der Werkrealschule Dornstetten, die mit Rädern aus zweckentfremdeten CDs ausgestattet sind, sind ebenso zu bewundern wie ausdrucksvolle Porträts, die von Schüler des Gymnasiums gemalt wurden. Der künstlerische Bogen reicht ferner von kunstvollen Holzfiguren der Eichenäckerschule bis zu herrlichen schwarz-bunten Schattenbildern der Dreifürstensteinschule. In einem anderen Schaufenster mit selbst gebastelten Stofftieren wird gefragt: "Wie viele Mäuse sind‘s?". Die Lösungshilfe wird in Form einer Rechenaufgabe gleich mitgeliefert: "168:6".

Komplettiert wird die Ausstellung durch zahlreiche Exponate einheimischer Hobbykünstler. So sind in einem geschmackvoll dekorierten Schaufenster auf der anderen Straßenseite schöne Lithografien mit Motiven aus Dornstetten von Tschedo Todorovic zu sehen. Von Natalia Rose, die gleichzeitig Petra Kopp beim Dekorieren der Artefakte unterstützt, sind Bilder in Wachstechnik zu bewundern.

Wie Petra Kopp berichtet, besteht ihre selbst auferlegte Aufgabe nun darin, permanent neue Kunstwerke zu organisieren, zu sichten, zu drapieren und zu dekorieren. Aber nicht nur das: Zur Kunst gehören auch so profane Dinge wie Fensterputzen, damit jederzeit gute Sicht auf die Ausstellung gewährleistet ist. Insofern ist Kopp Ausstellungs-Kuratorin, Schaufenster-Dekorateurin und Vitrinen-Reinigungskraft in einer Person. Sehr freut sie sich über jeden künstlerisch Tätigen, der geeignete Ausstellungsobjekte für die Dornstetter Schaufenster hat, lautet doch ihr Motto: "Jeder darf mitmachen."

Dass die Arbeit von Petra Kopp in Dornstetten wertgeschätzt wird, bestätigt auch Bürgermeister Bernhard Haas: "Die Gestaltung der Schaufenster durch Frau Kopp ist eine tolle Sache. Die Stadt unterstützt die Aktion und hat schon viele positive Rückmeldungen erhalten."

Neben dieser Privataktion wurden in Dornstetten weitere Schaufenster leer stehender Geschäfte von Vereinen und Privatpersonen dekoriert. So präsentieren sich der Liederkranz und die Narrengruppe Drillerhansele in den Räumen des ehemaligen Schuhgeschäfts Nestle in der Bahnhofstraße 1. In einem leer stehenden Laden in der Hauptstraße stellt Petra Melber ihre Gemälde aus. Am Marktplatz verschönern Eberhard Söllner mit seiner Holzkunst und Konrad Ammer mit einer interessanten Ausstellung historischer Fotoapparate die leeren Ladenfronten.

Gefragt nach der Zukunft "ihrer" Ausstellung und nach weiteren Ideen ist Petra Kopp optimistisch: "Man entwickelt eine gewisse Routine, und solange die Schulen so motiviert ihre Kunstwerke liefern, läuft es." Strahlend präsentiert sie dazu das Ausstellungs-Maskottchen Gustl, das von ihr in Pappmaschee-Technik aus acht Lagen Zeitungspapier des Schwarzwälder Boten angefertigt wurde und jede Wechselausstellung begleitet. Wer Kunstobjekte in einem der Schaufenster ausstellen will, kann sich mit Petra Kopp unter Telefon 07443/967 58 31 in Verbindung setzen.