Dornstetten. An der Einmündung des Rundblickwegs in die Straße Am Pfahlberg in Dornstetten hat ein 65-jähriger Autofahrer laut Polizei einem anderen Fahrer die Vorfahrt genommen. Der 65-Jährige fuhr auf der Straße Am Pfahlberg ortsauswärts. An der Einmündung des Rundblickwegs bog der vorfahrtsberechtigte Fahrer mit seinem Wagen nach links ein. Beide Autos stießen zusammen. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 13 000 Euro.