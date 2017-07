Dornstetten Stadt feiert 1250-jähriges Bestehen

Während am Samstagnachmittag ein kräftiger Regenschauer dafür sorgte, dass sich die Besucherzahl in Grenzen hielt, waren die Altstadt-Gassen gegen Abend und am Sonntag dicht gefüllt. Denn rund 30 Marketender und Marktschreier boten vor der romantischen Altstadtkulisse ihre Waren an oder sorgten für allerhand Zerstreuungen. So konnten die Gäste in der "Kreiseley" oder beim "Mäuseroulette" ihr Glück versuchen. Kartenleger, Pendler und Orakel boten ihre Dienste an.

Eine Gauklergruppe lud mutige Festbesucher zum mittelalterlichen Tanz, zu Schwertkämpfen oder zum Minnesang ein und führte ihre Guillotine vor. Auch eine "Seifensiederey", eine "Hutmacherey" und eine mittelalterliche Kleiderkammer boten Einblicke in das damalige Leben. In vielen Jahrmarktbuden, alle stilecht ausgestattet, gab es Artikel mit Bezug zum Mittelalter: Zaubertrank, Gewürzwein, Feengold, Hexengalle oder Drachenblut, alles abgefüllt in stilvollen Gefäßen, konnten probiert werden. Drachenwurst oder Baumstriezel kamen hinzu.

Am Kallografiestand konnten sich die Besucher mit alten Lebensweisheiten eindecken, während in der mittelalterlichen Rüstkammer die Kinder ausgestattet wurden. Stilecht gewandet kamen auch mehrere Besucher, unter anderem die Freudenstädter Bürgermeisterin Stephanie Hentschel in mittelalterlichem Gewand und mit Blumenkranz.