Dornstetten Vom Leben der Christen in Ägypten

Neben einem über 100 Jahre alten Wohltätigkeitskrankenhaus umfasst die Station in Assuan auch eine Tagesstätte für behinderte Kinder und einen christlichen Buchladen. Außerdem ist das wachsende Team, das zu 90 Prozent aus Ägyptern besteht, in verschiedenen Sozial- und Entwicklungshilfeprojekten in Assuan und den umliegenden Dörfern aktiv. Dabei ist es ein wachsendes Anliegen, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Ermutigung der einheimischen Christen verschiedener Denominationen in dem muslimischen Land.

Pastor Paesler wird bei seinem Vortrag in Dornstetten von Amel Saadi begleitet. Die Ägypterin gehört seit 1999 zum Team des Buchladens der Hoffnung in Assuan und verantwortet diesen seit drei Jahren. Der Buchladen der Hoffnung ist der einzige christliche Buchladen im ganzen Gouvernorat und dient nicht nur als Ort der Ermutigung und Begegnung der Christen, sondern ist auch bei Muslimen als Ort bekannt, an dem man sich über den christlichen Glauben informieren und kompetente Beratung zu verschiedenen Lebensfragen findet.

Joachim Paesler und Amel Saadi geben Einblicke in die Situation des Landes sowie der Arbeit der EMO und stehen für Fragen zur Verfügung, die das Miteinander von Christen und Muslimen beziehungsweise von Orientalen und Europäern betreffen.