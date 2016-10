Dornstetten Vom heißen Glühwein bis zum Softeis

Wer sich für den bevorstehenden Winter eindecken wollte, der fand auf dem Herbstmarkt auch Handschuhe und Socken, Pullis und Jacken und warme Kunstfellmützen, dazu Kräuter, leckere Tees und Spezialitäten aus Honig. Wer sich seine Socken oder Schals lieber selbst stricken möchte, der fand hier eine große Auswahl an Stricknadeln und Wolle.

Haushaltswaren durften auf dem Herbstmarkt ebenso wenig fehlen wie herbstliche Dekorationen für drinnen und draußen. Und so gab es neben Karottenschälern und Astscheren, neben Schaufeln und Besen auch Kränze und Gestecke für Garten und Friedhof.

Für Unterhaltung sorgte eine Gruppe mit Musik aus Südamerika ebenso wie ein Kinderkarussell, das neben Wurfbuden und Ständen mit Süßigkeiten auf dem Marktplatz aufgestellt war. Gebrannte Mandeln, Magenbrot, Zuckerwatte und Lebkuchenherzen fanden auch diesmal ihre Liebhaber.

Überhaupt ließ das kulinarische Angebot kaum einen Wunsch unerfüllt. Es reichte von Grillwürsten in den verschiedensten Variationen über gelockte Kartoffeln bis zu süßen Crêpes. Zudem gab es Schupfnudeln, Flammkuchen, Reis- oder Nudelpfannen . Ebenso vielseitig wie das Speisenangebot war die Auswahl an Getränken – ob frisch gepresster Apfelsaft, eine erlesene Kaffee-Spezialität oder doch lieber einen leckeren Winzer-Glühwein. Als Nachtisch bot sich an diesem schönen Herbsttag ein erfrischendes Eis an.

Den ganzen Nachmittag über riss der Besucherstrom nicht ab. Glück hatte, wer einen Parkplatz in Zentrumsnähe ergatterte. Wer sich erst gar nicht auf die Suche danach machen wollte, der konnte sein Auto auch etwas außerhalb abstellen und sich bequem vom kostenlosen Shuttlebus zum Herbstmarkt chauffieren lassen. Das Angebot nutzten auch viele Einwohner der Stadtteile Aach und Hallwangen.