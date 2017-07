Dornstetten Vier Tage lang Jubiläumsstadtfest

Doch erst einmal mussten die einzelnen Programmpunkte zusammengetragen werden. Dafür holten die Organisatoren Vertreter von Vereinen, Kirchen und Verwaltung an einen Tisch. Schließlich sollte das Fest für alle Geschmacksrichtungen und für Jung und Alt gleichermaßen etwas bieten.

Und so startet das Jubiläumsstadtfest am Freitag um 20 Uhr mit einem Partyabend für Jüngere, bei dem die Band Projekt 0-600 und DJ Ralf im Festzelt auf dem Marktplatz für Stimmung sorgen.

Am Samstag und Sonntag schlagen Gaukler und Händler in der Altstadt ihr Lager auf und laden am Samstag von 11 bis 22 und am Sonntag von elf bis 19 Uhr zu einem Bummel auf dem Mittelaltermarkt ein. Für Kinder gibt es dort ein abwechslungsreiches Mitmachprogramm mit Mäuseroulette, Filzen und einer Rüstkammer.

Am Samstag wird um 18 Uhr zum traditionellen Fassanstich ins Festzelt eingeladen. Ab 18.45 Uhr gibt es Ehrungen für "Jugendehrenamt wird anerkannt". Für Stimmung beim anschließenden Trachtenabend sorgen danach die "Schönis" bei freiem Eintritt.

Frühschoppen verkürzt Wartezeit auf Umzug

Der Sonntag beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst mit dem evangelischen Bischof Frank July und dem katholischen Weihbischof Johannes Kreidler, musikalisch umrahmt von einem Projektchor des Liederkranzes Dornstetten. Danach spielen die Stadtkapelle Dornstetten und die Dietersweiler Dorfmusik im Zelt zum Frühschoppen und verkürzen die Wartezeit auf den großen Festumzug durchs Städtle, an dem sich auch umliegende Städte und Gemeinden beteiligen. Der Umzug führt von der Bahnhofstraße über die Garten-, die Steining- und die Hauptstraße zum Marktplatz. Auf einem Festwagen werden auch Vertreter aus der Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik sowie aus Scey-sur-Saône und Reilingen mitfahren. Kapellen der beiden Partnergemeinden und der Vereinigten Musikvereine Pfalzgrafenweiler und Wittlensweiler werden die Gäste nach dem Umzug im Zelt bis etwa 19 Uhr unterhalten. Denn um 20 Uhr geht es mit "Hannes und der Bürgermeister" in der Stadthalle weiter. Einen zweiten Kabarettabend gibt es am Montagabend.

Davor stehen die Kinder im Mittelpunkt. Sie dürfen sich ab 14.30 Uhr bei einer Mittelalter-Spieleparty vergnügen, organisiert vom Dornstetter Jugendhaus mit Unterstützung von Erzieherinnen. Den Abschluss des viertägigen Stadtfests bildet ein Handwerkervesper im Zelt, musikalisch umrahmt von der Böffinger Bauernkapelle.

Carolin Baier umschreibt das Jubiläumsstadtfest als eine bunte Mischung für Kinder und Familien, mit Musik von Rock über volkstümlich bis traditionell – nicht zu vergleichen mit dem alljährlichen Stadtfest.