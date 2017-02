Dornstetten Verein setzt verstärkt auf Kooperation

Für beständige Unterstützung und stets offene Ohren für die Belange des Liederkranzes dankte Müller Bürgermeister Bernhard Haas. Obwohl seines Amtes durch die Narren kurzfristig enthoben, habe er eine Ausnahmegenehmigung erhalten, sagte Haas schmunzelnd. Der Liederkranz sei ein wichtiger Fundamentbaustein im Vereinsgefüge der Stadt, Impulsgeber und Vorbild. Mit Blick auf das Stadtjubiläum dankte Haas für das zeitintensive Engagement der Chormitglieder.

Bevor Schriftführer Ernst Nestle an zahlreiche Aktivitäten wie die Teilnahme am Jahresempfang der Stadt und an der Vollversammlung des Chorverbands Kniebis-Nagold sowie beim Stadtfest und Herbstmarkt, an den erlebnisreichen Vereinsausflug nach Freiburg und das gelungene Jahreskonzert erinnerte, hatte er über die aktuelle Situation des Vereins referiert. Es sei erfreulich, dass 36 aktive Chormitglieder (25 Sängerinnen und elf Sänger) fleißig und diszipliniert an den Singstunden teilnähmen. Ein großer Wermutstropfen sei aber das relativ hohe Durchschnittsalter des Stammchors mit 61,7 Jahren. Der Mangel an Nachwuchs bereite ebenfalls große Sorgen. Viele Liederkränze kämpften ums Überleben, und manche seien bereits aufgelöst oder zögen die Auflösung in Erwägung, stellte Nestle mit Bedauern fest.

Im Ausblick – 2018 wird ein neuer Vorstand gewählt – teilte Nestle mit, dass die Ämter des Vorsitzenden und des Kassierers neu besetzt werden müssen, denn Gerlinde Müller und Bärbel Wälde stellten sich nicht mehr zur Wahl. Nestle berichtete über eine Art "Gipfeltreffen" dreier Gesangsvereine, um ein Gemeinschaftskonzert zu planen. Inzwischen gebe es einen ortsübergreifenden Projektchor unter der Leitung von Hallwangens Chorleiterin Ilse-Christiane Matz-van Almsick und einen Gemeinschaftschor Dornstetten/Hallwangen, der von Christian Platschko dirigiert wird. Ein Gemeinschaftskonzert sei für Oktober in der Stadthalle geplant.

Kassiererin Bärbel Wälde erläuterte die finanzielle Situation des Vereins. Kassenprüfer Rudi Lenk bescheinigte ihr eine ordentliche Kassenführung.

Christian Platschko, seit 2012 Dirigent des Chors, zeigte sich mit den Leistungen der Sänger sehr zufrieden. Ihm sei es wichtig, dass Spaß und Freude am Singen zum Ausdruck kommen.

Die Wiederwahl von Rudi Lenk, Horst Lampart, Gabi Weber, Christian Hamann und Felicitas Seeger in den Beirat wurde einstimmig beschlossen. Neu und ebenfalls einstimmig in den Beirat wurden Jutta Kohlrausch und Norbert Seeger gewählt. Als Pressereferentin wird Gesine Wachter künftig den Liederkranz unterstützen.

Als Überraschungsgast wurde Margarethe Budzinski mit herzlichem Beifall begrüßt. Sie hatte den Chor mit ihrem einfühlsamen Klavierspiel über viele Jahre hinweg begleitet. Private Gründe hätten sie zum Beenden dieser Tätigkeit veranlasst, bedauerte Budzinski. "Du hast uns manches Lied bei einem Konzert gerettet", meinte Gerlinde Müller sichtlich bewegt.

Auf Termine wie die Versammlung des Chorverbands Kniebis-Nagold am 18. März, die Teilnahme am Stadtfest und am Jubiläumsumzug im Juli sowie das Gemeinschaftskonzert Hallwangen/Dornstetten am 7. Oktober machte Ernst Nestle aufmerksam. Wer mitsingen wolle oder eine neue Sängerheimat suche, sei stets willkommen.