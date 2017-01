Dornstetten Urkunden und Abzeichen

Folgende Mitglieder wurden für ihre Wanderleistungen ausgezeichnet: Reinhild Grapenthin erhielt das bronzene Wanderabzeichen für ein Jahr. Das Wanderabzeichen am Zweig für 15 Jahre bekam Christa Breidenstein, das Wanderabzeichen am Zweig für 20 Jahre Margret Huber und das Wanderabzeichen am Zweig für 25 Jahre Lilo Stuber.

Das Vorstandsgremium und die Fachwarte gaben ihre Tätigkeitsberichte ab. Grußworte sprachen der stellvertretende Bürgermeister Rolf Straub für die Stadt Dornstetten und die Schwarzwaldvereins-Bezirksvorsitzende Marlies Mohrlok. Die aktuellen Wanderführer wurden mit kleinen Geschenken für ihre ehrenamtliche Tätigkeit belohnt.

Das Wanderprogramm 2017 wird mit der Verteilung der Vereinszeitschrift ausgegeben. Durch die Teilnahme der Dornstetter Ortsgruppe am großen Festwochenende zum Stadtjubiläum im Juli verzichtet der Verein in diesem Jahr auf das Sonnwendfeuer.