Dornstetten Universal Studios öffnen die Türen

Am heutigen Freitag öffnen die Türen um 19.30 Uhr. Nach limitiertem Vorverkauf gibt es noch genügend Eintrittskarten an der Abendkasse, so die Verantwortlichen. Begleitet wird der Abend von den Musikmachern DJ Remo, DJ Stiegi und DJ Richi, die Halle, Kellerbar und Partyzelt zum Beben bringen wollen. Dazu haben sich die Fleggazoddler angekündigt, und die Narrenzunft Loßburg führt ihren Hexentanz vor. "Die Taktlosen" haben bei ihrem Debüt im vergangenen Jahr Blut geleckt und versprechen eine hollywoodreife Bühnenshow.

Am morgigen Samstag startet um 20.11 Uhr die Bürgerfasnet. Einlass ist ab 19 Uhr. Im vergangenen Jahr hatten einige Darsteller ihren Rücktritt erklärt. So dürfe man gespannt sein, was unter der Regie von Sebastian Zaun an diesem Abend passiert, so die Veranstalter. Einen Höhepunkt geben sie bereits preis: Die Bomberdäncer kehren auf die Bühne zurück. Außerdem sorgt das Star-Ensemble Groove für Musik. Auch die Roten Funken sind in ihrem Jubiläumsjahr wieder mit dabei. Die Guggenmusiker Grenzweg-Sinfoniker sind bereits Dauergäste in Aach, die Dornstetter Drillerhansele hingegen kommen erstmals zur Aacher Fasnet und präsentieren einen extra einstudierten Tanz. Eintrittskarten gibt es nur an der Abendkasse. Für Besucher, die während des Programms nur das Partyzelt nutzen möchten, gibt es ermäßigten Eintritt.

Zum Abschluss der Aacher Fasnet findet am Sonntag, 12. Februar, ab 13 Uhr die Kinderfasnet statt. Für die kleinen Narren wurde wieder ein tolles Programm zusammengestellt, versprechen die Sportfreunde und das Team der "Universal Studios Aach".