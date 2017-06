Dornstetten Unfall: Betrunkener knallt in Lastwagen

Der 45-jährige Fahrer des Lastwagens hatte laut Polizei zwischen Schopfloch und Dornstetten wegen der Verkehrslage anhalten müssen. Ein hinter ihm fahrender 24-Jähriger reagiert zu spät - er war betrunken. Er knallte mit der Beifahrerseite seines Autos gegen den Anhänger. Dabei wurde die Fahrgastzelle des Autos bis zur B-Säule zerstört. Der 24-Jährige blieb dennoch unverletzt.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Sein Führerschein wurde einkassiert. Er wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 6000 Euro. Am Lastwagen entstand ein Schaden von 10.000 Euro. Das Auto wurde abgeschleppt, der Laster konnte bis zu einem nahegelegenen Parkplatz fahren.