Dornstetten Über Dächern Dornstettens

Albrecht führte die Schwarzwald-Guides weiter durch die Badgasse, vorbei an der einstigen Badstube, zum unteren Stadttor, dem sogenannten Fuchsloch. Früher war dort ein Frauengefängnis untergebracht, woran sich dieFigur "Fuchslochweible" des Narrenvereins anlehnt. Vor dem Gutleuthaus, auch Seuchenhaus genannt, erklärte der Stadtführer, was es mit dem "Heiligs Blechle" als eine Art Armenausweis auf sich hatte. Weiter ging es auf der Westseite, wo das Gebiet um die Stadtmauer heute als Kleingartenanlage und Ruhezone genutzt wird. Zurück auf dem Marktplatz, ließ Albrecht die Besucher in der Martinskirche an seinem virtuosen Orgelspiel teilhaben. Zum Schluss ging es noch auf den 42 Meter hohen Kirchturm hinauf. Dort genoss die Gruppe die Aussicht über Dornstetten und das Umland in den Farben des Herbstes. Die Schwarzwald-Guides dankten Abrecht für diese außergewöhnliche Stadtführung. Sie waren sich einig, dass sie daraus viele Eindrücke und geschichtliche Hintergründe für die eigenen Gästeführungen mitnehmen konnten.