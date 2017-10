Die Schwarzwaldwerkstatt sagt Danke: In einer Feierstunde im "Cafesito" in Dornstetten ehrten Geschäftsführer Peter Goldinger (Zweiter von links) und der Vorsitzende des Angehörigenbeirats, Dietrich Sievert, die Mitarbeiterinnen (von links) Britta Holst (Berufsbildung), Christel Frey (Verwaltung) und Karin Wegenast (Verwaltung) für 25 Jahre Betriebstreue zur Schwarzwaldwerkstatt und ihre qualifizierte Arbeit mit und für behinderte Menschen. Christel Frey wurde zeitgleich im Kreis der Kollegen des Sozialdienstes in den Ruhestand verabschiedet. Foto: Schwarzwaldwerkstatt