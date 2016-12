Dornstetten Tourist-Information erhält höheres Budget

Kämmerer Jochen Köhler und Kulturamtsleiterin Carolin Baier informierten die Räte nochmals über die Hintergründe, die ihrer Ansicht nach eine Erhöhung des Etats unumgänglich machen. Dabei spielen neben einem "gewissen Inflationsausgleich" vor allem die Mehrkosten beim Barfußpark, die sich aufgrund des Alters dieser Einrichtung nicht vermeiden lassen, sowie erhöhte Ausgaben durch die vom Gemeinderat geforderte intensivierte Vermarktung der Stadt eine entscheidende Rolle. Dem Gremium war es in den vergangenen Jahren wichtig, vor allem die Alleinstellungsmerkmale Dornstettens wie den Barfußpark, die historische Altstadt sowie das besondere Flair der Einkaufsstadt stärker herauszuheben. Dieser Forderung wurde durch zusätzliche Veranstaltungen wie das Kino-Open-Air, den Nordschwarzwaldtag, hochkarätige Konzerte sowie Veranstaltungen im Barfußpark Rechnung getragen.

Das Problem der beim Barfußpark entstandenen Mehrkosten ist, wie Kulturamtsleiterin Carolin Baier ausführte, vor allem, dass jeweils vorab nicht eingeschätzt werden kann, was nach einem strengen Winter alles ausgebessert werden muss. Gemeinderat Joachim Lehmann (Freie Wähler/CDU) zeigte sich verwundert darüber, dass die größten Kostensteigerungen beim Barfußpark durch die Personalkosten des Bauhofs anfallen und wollte wissen: "Muss der Bauhof da so viel tun? Was davon könnte man fremd vergeben?" Die Antwort gab sein Fraktionskollege Christoph Mannheimer (Freie Wähler/CDU). Wie er berichtete, wurde bereits mehrfach überprüft und durchgerechnet, ob "Outsourcen" günstiger ist. Zudem bat er darum, bei Diskussionen über den Barfußpark zu berücksichtigen, dass dieser gleichzeitig auch Spielplatz der Hallwanger Kinder sei. Vorsorglich stellte Bürgermeister Bernhard Haas klar, dass es im Gremium eine klare Beschlusslage dazu gibt, dass die Stadt Dornstetten den Barfußpark betreibt.

Gemeinderat Rolf Straub (Freie Bürger) mahnte bezüglich der dargelegten Kosten der Dornstetter Tourist-Information zu Augenmaß. Seiner Überzeugung nach sind die dargelegten Kosten überschaubar und annehmbar, zumal jegliche Vermarktung mit Kosten verbunden sei. Die jetzt praktizierte intensivere Vermarktung Dornstettens werde seit 2014 so gehandhabt, berichtete Carolin Baier. Inzwischen sei auch eine leicht positive Tendenz erkennbar. Die Besucherzahlen seien konstant hoch, die Zahl der Buchungen der Stadtführungen steige.