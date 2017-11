Dornstetten Suche nach dem Sinn von Weihnachten

Gleich zu Beginn sang Rena Schwarz alias Christa Stollen "Morgen, Kinder, wird’s nix geben", und auch im weiteren Verlauf des Abends verfremdete sie bekannte Weihnachtslieder mit eigenen Texten, die dem Fest eine andere Bedeutung zukommen ließen.

Der "Wichtel" macht nicht immer, was er soll

Mit den Männern im Saal übte sie die himmlische Begrüßung "Ho, ho, ho" ein, die Frauen ließen im Gegenzug ein "Halleluja" erklingen. Ihre Erklärungen dazu, wer jetzt die Weihnachtsgeschenke bringt – Weihnachtsmann, Santa Claus oder Christkind –, waren ebenso nachvollziehbar wie ihre Forderung, dass nicht nur Santa Claus, sondern auch der Konsum verschwinden muss. Sie mokierte sich über im Internet gekaufte Geschenke, die alles nur noch interaktiv erscheinen lassen und dazu führen, dass keiner mehr das Leben spürt.

Bei dem rund zweistündigen Programm kam eine sprechende Mikrowelle ebenso zum Einsatz wie die niedergeschriebenen Wünsche und Vorstellungen zu Weihnachten seitens der rund 100 Zuschauer. Im zweiten Teil las sie im beleuchteten Weihnachts-Minikleidchen mit Tannenbaumaufdruck die von den Gästen in der Pause beschrifteten Zettel vor und schreckte vor Kommentaren nicht zurück. Zwischendurch spielte sie auf einer Minigitarre ein neues Weihnachtslied nach der Melodie von "Alle Jahre wieder".

Dass der Abend auch technische Probleme parat hatte und ihr "Wichtel" an der Soundanlage nicht immer an der richtigen Stelle den richtigen Song einspielte, damit wusste die Profi-Schauspielerin gekonnt und äußerst charmant umzugehen, während gleichzeitig die teils hohe Lautstärke akustische Frontalangriffe auf die Zuschauerohren bot. "Heute geht alles schief", stellte Rena Schwarz fest, als mal wieder ein Lied eingespielt wurde, das erst später geplant war. Aber auch das konnte das Vergnügen an diesem äußerst unterhaltsamen Vorweihnachtsprogramm nicht trüben.

Einer der Gäste strahlte nach den "Bewerbergesprächen" über beide Backen und wurde auf die Bühne gerufen, um sein Geschenk in Empfang zu nehmen und die Stelle als Manager der Weihnachtswerkstatt anzutreten. Doch es sollte alles nochmals eine unerwartete Wendung nehmen, die Rena Schwarz nach frenetischem Applaus in der Zugabe offenbarte… Ihre Zuschauer ließ sie anschließend sanft mit einer deutschen Version von "Let it Snow" nach Hause und in eine schöne Vorweihnachtszeit gehen.