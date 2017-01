Dornstetten "Stolla-Mahle" neue Narrenfigur in Hallwangen

Der Sage nach haben die Hexen die Bergmänner aus dem Stollen des Hallwanger Bergwerks "Himmlisches Heer" einst vertrieben. In Anlehnung an diese Geschichte hat der Vereinsvorsitzende der Narrenzunft, Ralf Offenburger, zusammen mit Erna Märgner, der Vorsitzenden vom Förderverein des Hallwanger Bergwerks, eine neue Figur entwickelt, die etwas Abwechslung in die bisher "reine Hexengruppe" bringen soll.

"Stolla-Mahle" passt zur Bergbautradition im Ort

Zusammen haben sich die beiden Gedanken gemacht, wie die neue Fasnetsfigur aussehen könnte, so dass diese auch zu der langen Bergbautradition im Dornstetter Stadtteil passt. Herausgekommen ist das "Stolla-Mahle", das mit seiner blauen Hose, grauem Kittel, Gürtel und mit einer kleinen Bergmanns-Laterne zusammen mit den insgesamt 27 aktiven "Stolla-Hexa" in die neue Fasnetskampagne startet.