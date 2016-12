Dornstetten Sternsinger auf Tour

Die Sternsinger der Franziskusgemeinde sind am 4. und 5. Januar in Dornstetten, Aach, Hallwangen, Glatten und Schopfloch unterwegs. Mit Liedern und Gebeten erbitten sie den Segen Gottes für alle Menschen in den Wohnungen und Häusern.

Wer von den Sternsingern besucht werden will, kann sich bis Neujahr entweder mit den am Schriftenstand in der Franziskuskirche ausliegenden Anmeldezetteln oder bei Familie Kretzschmer, Telefon 07443/38 42, anmelden.