Dornstetten Stadt würdigt Arbeit junger Helfer

Die Möglichkeiten des Einsatzbereichs für die ehrenamtliche Arbeit sind groß. In Frage kommt beispielsweise ein Engagement in der Schule wie Streitschlichter oder Hausaufgabenhilfe, in gemeinnützigen Organisationen oder Verbänden, in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, in Kindergruppen oder Jugendräu-men oder das gemeinnützige Engagement im sozialen, kulturellen, kirchlichen und ökologischen Bereich.

Bei der Urkundenverleihung betonte Bürgermeister Haas den Stellenwert dieser Aktion und bestätigte den Jugendlichen: "Ohne euer Engagement würde vieles in unserer Stadt, in den Kirchen oder Vereinen nicht so gut funktionieren." Zugleich verwies er darauf, dass die Jugendlichen auch persönlich von ihrem Engagement profitierten. Mit Vertreterinnen des HGV, der Stadt Dornstetten und des Jugendhauses übergab er die Auszeichnungen. Haas dankte dem HGV, der sich mit einem "namhaften Betrag" an der Aktion beteiligt habe.

Geehrt mit Dankes-Urkunden für mindestens 50 ehrenamtliche Stunden wurden: Christian Bäßler (CVJM Hallwangen und Motorsport-Club Betzweiler), Sebastian Bäßler (CVJM Hallwangen, MSC Betzweiler, Evangelisches Jugendwerk, Chris Reschke (Turnverein Dornstetten), Schmelzle Lisa (CVJM Hallwangen).

Bronze-Urkunden für ein Engagement von mindestens 100 Stunden erhielten Josiah Beck (CVJM Hallwangen), Sophie Brakopp (Jugendrotkreuz) und Felicitas Tippmann (JRK).

Silber-Urkunden für ein Engagement von über 175 Stunden erhielten Matthias Dölker (CVJM Hallwangen), Rahel Rex (CVJM Dornstetten und evangelische Kirchengemeinde Dornstetten), Eva-Maria Seeger (evangelische Kirchengemeinde Hallwangen und CVJM Hallwangen) sowie Franziska Zepf (Verband Christlicher Pfadfinder).

Für ehrenamtliches Engagement von über 250 Stunden wurden mit einer Gold-Urkunde geehrt: Daniel Kächele (VCP), Julia Klose (JRK, katholische Kirchengemeinde Freudenstadt, Oberlinhaus Freudenstadt, Kindergarten), Rebekka Krause (JRK) und Johannes Stahl (TV Dornstetten).

Den Vereinsbonus für das gemeinschaftliche Engagement eines Vereins nahm die Vorsitzende des Jugend-Rotkreuzes Dornstetten, Martina Krause, in Empfang. Insgesamt 747 Stunden hatten sich die Jugendlichen beim JRK ehrenamtlich engagiert.