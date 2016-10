Dornstetten Stadt setzt auf Schulsozialarbeit

"Die Kinder und Jugendlichen werden heutzutage wirklich mit allem überhäuft. Sie sind stärker beansprucht, als wir es waren", sagte der CDU-Fraktionssprecher Konrad Hall. Bei der aktuellen Haushaltslage müssten sich die Stadträte allerdings auch die Frage stellen, für was das Geld ausgeben wird. Mehr Schulsozialarbeit würde eben im Zweifelsfall bedeuten, dass die Straßen in Donaueschingen in einem schlechteren Zustand bleiben. "Aber hier können wir sagen, dass wir das Geld sinnvoll ausgegeben haben." Deshalb sei eine 50-Prozent-Stelle am Fürstenberg-Gymnasium und eine 25-Stelle an Förderschule richtig.

"Die Heinrich-Feurstein-Schule mag zwar kleinere Klassen haben, nach deren Größe sich sicher andere Lehrer die Finger schlecken würden, aber nach den Problemen sicher nicht", betonte der Grünen-Fraktionssprecher Michael Blaurock. Seiner Meinung nach sei der Bedarf für Schulsozialarbeit an der Heinrich-Feurstein-Schule größer als am FG.

"Der Bedarf ist nun mal vorhanden und dem müssen wir uns stellen", stellte die GUB-Fraktionssprecherin Claudia Jarsumbek fest. So sollte an beiden Schulen eine 50-Prozent-Stelle geschaffen werden. "Mit der Schulsozialarbeit weiß man genau, welchen Schülern geholfen wird, und das ist eine gute Investition in die Zukunft."

"Als wir Schulsozialarbeit in der Eichendorffschule eingeführt haben, hatte diese einen Namen: Brennpunktschule", sagte der SPD-Stadtrat Peter Rögele. Mittlerweile sei diese aber in allen Schulen notwendig, auch wenn die Probleme der einzelnen Schulen nicht miteinander verglichen werden könnten. "Dass nicht der Kreis die Stelle finanziert, können wir zwar bedauern, aber ändern wird es nichts."

Auch wenn die Schülerzahlen – 900 am Fürstenberg-Gymnasium und 100 an der Heinrich-Feurstein-Schule – nicht verglichen werden könnten, so müsse auch das Schülerniveau berücksichtigt werden, gab Bertolt Wagner zu bedenken. Allerdings, so die Meinung des FDP-Stadtrates, sollte erst einmal mit einer 25-Prozent-Stelle gestartet werden, mit einer Option auf Erhöhung bei Bedarf.

Die 50-Prozent-Stelle für das FG wurde einstimmig bewilligt. Für eine 50-Prozent-Stelle an der Heinrich-Feurstein-Schule stimmten sechs Stadträte, allerdings gab es acht Stimmen dagegen. Die 25-Prozent-Stelle wurde daraufhin bei einer Enthaltung bewilligt.