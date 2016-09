Dornstetten Stadt setzt auf ELR-Fördermittel

Dornstetten-Hallwangen. Im Zuge des Umbaus des ehemaligen Feuerwehrhauses soll ein Raum entstehen, der als Sitzungssaal, Seniorenraum und Festraum in Kombination mit dem Rathausgarten genutzt werden kann. Ebenso als Wahllokal, ergänzte Architekt Andreas Berg vom Büro TK-Plan, als er die Pläne in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorstellte. Denn auch das Wahllokal in Hallwangen – bisher im Schulhaus – sei nicht barrierefrei. Zudem soll im ehemaligen Feuerwehrhaus eine behindertengerechte Toilette eingebaut werden. Der neue Mehrzweckraum wird für 70 Personen ausgelegt und mit einer kleinen Küche ausgestattet. Für Tische und Stühle soll es ein separates Stuhllager geben – in der Bauhofgarage.

Im Zuge des Umbaus soll auch der Rathausgarten neu gestaltet werden. Die Pläne sehen unter anderem die Neugestaltung des Dachs im Innenhof und – bisher noch – einen neuen Plattenbelag vor.

Der Architekt geht von geschätzten Gesamtkosten in Höhe von rund 407 000 Euro aus. Nicht berücksichtigt sind dabei die Kosten für eine neue Heizung, die nach der Energiesparverordnung spätestens im Jahr 2022 nötig sei. Die Tankanlage entspreche nicht aktuellen Vorschriften; im Schadensfall bestehe kein Versicherungsschutz, so Berg. Die Sanierung würde 8500 Euro kosten. Der Architekt schlug aber vor, die bisherige Öl- durch eine Gasheizung zu ersetzen, was nochmals 16 500 Euro mehr kosten würde.