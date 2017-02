Dornstetten Spaß in der Halle und auf der Gass

Köhlerhexen, Murgschmoddler und Flößer der Narrenzunft Baiersbronn, die Feuerteufel Dietersweiler, die Gerberinnen und Gerber der Narrenzunft Stockerbachtal aus Musbach und – als am weitesten angereiste Hästräger – die Wasserburg-Hexa aus Kirchheim unter Teck vervollständigten den nächtlichen Umzug durch die Dornstetter Altstadt.

Fetzig ging es für den Rest des Abends in der Stadthalle beim Brauchtumsabend weiter. Stefan Kirgis führte durch das Programm und begrüßte eingangs mit seiner Frau, Zunftmeisterin Melanie Kirgis, die Gäste. Die Kniebiser Grenzweg-Sinfoniker läuteten den Programmreigen fetzig ein. Stefan Kirgis hieß die einzelnen Gastzünfte willkommen. Von jeder Zunft kamen Hästräger auf die Bühne und stellten ihre Gruppe vor.

"No Kids" und "No Limits" des Nachbarschafts- und Geselligkeitsvereins Ziegeltal (NGZ) aus Freudenstadt begeisterten mit Tanzvorführungen. Im Foyer der Grundschule war der Zunftmeisterempfang. Melanie Kirgis dankte zusammen mit ihrem Vize Peter Ammer den Gästen für ihr Kommen und die Teilnahme am Umzug. Mit dabei waren auch ihre Vorgänger Ines Schwarz und Dirk Schumann. Zum Programmende sorgten die MVO-Philharmoniker aus Obertalheim noch einmal kräftig für Rambazamba in der Stadthalle.

Dort hatte bereits am Nachmittag närrisches Treiben geherrscht: Die Narrenzunft bot bei der gut besuchten Kinderfasnet ein buntes Programm. Dem Motto "Jungle" entsprechend, gab es neben vielen Spielen wie Affenschwanzjagen oder Klammeraffe auch einen Dschungelparcours durch die ganze Halle. Dazu waren mehrere Stationen aufgebaut. Unter anderem galt es, eine Hängebrücke zu überqueren, sich in einer Höhle zu verstecken oder eine große Rutsche zu passieren.

Danach kamen auch Mütter und Väter bei Eltern-Kind-Spielen in Form eines Staffellaufs zum Zug. Tanzrunden, "Familie Meier im Dschungel", eine Kostümprämierung und weitere Spiele rundeten die Kinderfasnet ab. Gut angenommen wurde zudem das kostenlose Kinderschminken mit Andrea. Durch das Programm führten drei knuddelige Pandabären: Roman Günther, Carolin Daubenberger und Jessica Doktorczyk.