Dornstetten Sorgen und Nöte am Aacher Berg

"Einwender 1" beschrieb Probleme, die seiner Ansicht nach in der Straße Am Aacher Berg durch das vermehrte Verkehrsaufkommen des künftigen großen Baugebiets – geplant sind 96 Bauplätze, darunter einige für Mehrfamilienhäuser – entstehen. Dringend bat er darum, die Straße künftig als Sackgasse auszuweisen, und verwies auf spielende Kinder, das Fehlen eines Gehwegs und eine massive Belastung aller Anlieger. Zudem sei die Tragfähigkeit dieser kleinen Straße nicht für die vielen zusätzlichen Autos ausgelegt. Die zweite Zufahrt über den Kreuzweg sei allein schon wegen des starken Gefälles und nicht vorhandener Gehwege problematisch.

Demgegenüber führte Planer Rolfes aus, dass die Straße Am Aacher Berg erst vor vier Jahren ausgebaut worden sei. Damals hätten die Anlieger mit massiven Einsprüchen erreicht, dass diese statt der vorgesehenen Breite von fünf nur mit 4,75 Metern Breite ausgebaut wurde.

Joachim Kumm hat eine Vision

Was die Zufahrt zum neuen Baugebiet anbelangt, geht Rolfes davon aus, dass sich der Verkehrsstrom von Dornstetten her zwischen den Straßen Kreuzweg und Am Aacher Berg und von Aach her über die Bergwiese und Römerstraße aufteilt. Während der Erschließung des Baugebiets soll die Zufahrt über die nicht ausgebaute und längere Hohwielstraße führen, um die Belastung für die Anwohner so gering wie möglich zu halten.

Ein zweiter Einwender hatte bezüglich der Verkehrsbelastung ähnliche Befürchtungen geäußert. Als Abhilfe schlug er vor, die Staße Am Aacher Berg in eine Sackgasse, Anliegerstraße oder Spielstraße umzuwandeln.

Kreativität und konstruktives Denken bewies "Einwender 3" mit seinem Vorschlag einer Brückenlösung. Von der Dornstetter Straße/Hochgerichtsstraße aus sollte seiner Ansicht nach über den Bahndamm eine direkte – und störungsfreie – Zufahrt in das neue Baugebiet erfolgen. Dieser Variante stimmte Gemeinderat Joachim Kumm (SPD) nachdrücklich zu und bezeichnete diesen Lösungsvorschlag gar als "mein Lieblingskind, meine Vision". An den Planer gewandt, verlangte er Aufklärung: "Gibt es irgendwelche Kostenberechnungen, wurde dazu überhaupt einmal etwas geprüft und berechnet?" Laut Rolfes wurde diese Variante zwar geprüft, allerdings sah er innerhalb des veranschlagten Zeitrasters keine Möglichkeit, eine Brückenlösung zu realisieren. Ob die von ihm grob geschätzten Kosten von "circa einer halben Million Euro" kostspielig sind oder nicht, wollte er nicht beurteilen. Nochmals betonte er, dass für das neue Baugebiet vier Zufahrtsmöglichkeiten vorhanden seien.

Wie Bürgermeister Haas bestätigte, soll die Brückenlösung auf jeden Fall in der Diskussion bleiben. Jedoch müsse aus Zeitgründen zuerst das Verfahren abgeschlossen werden, weil eine mögliche Brückenlösung eine sehr langwierige Angelegenheit sei. Vorsorglich fragte Karlheinz Raisch (Freie Wähler/CDU, Aach), ob im Fall einer nachträglichen Realisierung der Brücke möglicherweise eines der jetzt am Rande des Baugebiets projektierten Mehrfamilienhäuser im Weg stehe. Dies verneinte Haas.

Bei je zwei Enthaltungen stimmten die Räte dem Bebauungsplanentwurf "Kreuz II" und der Satzung zu.