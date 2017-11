Dornstetten Seniorenresidenz in zentraler Lage

Die vom Bürgermeister vorgelegte Bebauungsplanänderung ermöglicht nun eine Bebauung von bis zu vier Vollgeschossen. Vor allem aber könnten die Gebäude Richtung Osten deutlich "in die Tiefe" gehen und müssten damit nicht in Richtung der viel befahrenen Tübinger Straße ausgerichtet sein. Haas zufolge ist ein Projektentwickler aus der Region an der Umsetzung des Projekts interessiert und steht in dieser Sache mit der Stadt seit geraumer Zeit im regem Austausch.