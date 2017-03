Dornstetten Seit 20 Jahren ein Dauerbrenner

Was geeignete Referentinnen und Themen anbelangt, holte sich Beate Straub Anregungen bei den regelmäßigen Treffen aller Frauenfrühstücksmitarbeiterinnen im Ringhof in Freudenstadt. Von Anfang an wurde nach Themen aus den Bereichen Lebensbewältigung und Kommunikation gesucht. Gleichfalls von Anfang wurde zweimal im Jahr zum Frauen-frühstück in den Fruchtkasten eingeladen. Variiert wurde im Laufe der Jahre mit der Tageszeit: Während anfangs abwechselnd am Mittwoch- und am Samstagmorgen zum Frühstück eingeladen worden war, wurde 2003 statt dem Mittwochabend ein Kaffeenachmittag eingeführt. Inzwischen hat sich im Herbst ein kulinarischer Frauenabend am Freitagabend und im April das Frauenfrühstück am Samstagmorgen etabliert.

Gleich geblieben ist über die ganzen Jahre aber der Teilnehmerkreis. Nach wie vor bleiben die Frauen bei den Frauenfrühstückstreffen unter sich. Vier Mitarbeiterinnen sind dem Frühstückstreffen von Anfang an treu geblieben: Marianne Decker, Marilies Hengesbach, Elvira Hermann und Andrea Wichmann arbeiten von Anfang an mit. Als Nachfolgerin von Beate Straub hat Elvira Hermann 2009 die Leitung des Frauenfrühstücks übernommen. Wie sie beschreibt, wurde damals dringend eine neue Vorsitzender gesucht. "Dann habe ich gedacht, was jetzt aufgebaut ist, das darf doch nicht einfach aufhören", begründet sie ihren damaligen Entschluss.

Im Rückblick betrachtet hatten folgende Themen besonders viele Besucherinnen angesprochen: "Jeder ist normal, bis du ihn kennst", "Stress lass nach", "Zu dick – zu dünn", "Bewältigte Angst" und "Strategien um psychisch gesund zu bleiben" waren besonders beliebte Frühstückstreffen. Zum Frauenfrühstück bei den Dornstetter Zelttagen am 30. Juni 2007 kamen gar mehr als 300 Frauen zum Vortrag von Beate Ling zum Thema "Bis hierher und viel weiter...".

Was die Suche nach Referentinnen und Themen der Frühstückstreffen anbelangt, zeigen sich Elvira Hermann und Petra Wünsch flexibel: "Wir vom Mitarbeiterteam suchen immer nach neuen Referentinnen. Dazu gibt es eine Referentinnenliste, oder aber wir verlassen uns auch auf Vorschläge der aktuellen Referentin." Inhaltlich gilt der Grundsatz: "Es sollen Themen sein, zu denen sowohl eine Frau mit 20 als auch noch eine mit 80 kommt."

Jede Menge Arbeit bei der Vorbereitung und erst recht am Veranstaltungstag

Die Vorarbeiten zu den Veranstaltungen haben sich im Lauf der Jahre gut eingespielt: Die 15 Frauen des Teams treffen sich vier Wochen vorher und besprechen alles. Das Einkaufsteam besorgt vorab die benötigten Lebensmittel, auch die Werbegruppe, das Finanzteam und das für die Dekorationen zuständige Bastelteam sind im Einsatz. Am Abend vor der Veranstaltung decken die Frauen zusammen ein, dekorieren und richten soweit möglich noch das Büfett vor.

Am Veranstaltungstag gibt es für das gesamte Mitarbeiterteam viel Arbeit: Alle helfen mit, das üppige Frühstück herzurichten, ein Team sorgt für das Musik-Anspiel und für die Kinderbetreuung, die parallel angeboten wird. Noch arbeitsintensiver ist der kulinarische Frauenabend. Jede Mitarbeiterin bringt einen selbstgemachten Salat und eine Platte mit Fingerfood mit. "Alles zusammen ergibt ein großes und vielfältiges Büfett, unser Frauenabend wird immer sehr gelobt", freut sich Elvira Hermann.

Damit im Vorbereitungsteams auch die Gemeinschaft nicht zu kurz kommt, unternehmen die 15 Frauen des Mitarbeiterteams einmal im Jahr einen gemeinsamen Ausflug. Zum 20-jährigen Jubiläum wird der etwas größer: Dann geht es für ein gemeinsames Wochenende auf eine Alm. Es ist anzunehmen, dass die Mitarbeiterinnen dabei viele neue Ideen für künftige Frühstückstreffen mit heimbringen. Stets sucht das Mitarbeiterteam neue Mitstreiterinnen und freut sich über neue Gesichter.

Das nächste Frauenfrühstück findet am Samstag, 8. April, von 9 bis 12 Uhr im Fruchtkasten in Dornstetten statt. Es ist dem 20-jährigen Bestehen geschuldet, dass diesmal der Rahmen besonders festlich ist. Die Referentin Helgrid Stegmann vom Freudenstädter Team Giesekus von "Beratungen Plus in FDS" spricht zum Thema "Hilfreich miteinander reden". Es wird ein Kostenbeitrag erhoben. Anmeldungen sind telefonisch bei Andrea Wichmann unter 07443/75 13 und Inge Ulbrich unter 07443/204 50 oder per E-Mail an FFR-Dorn stetten@web.de möglich.