Freudenstadt. Der evangelische Blinden- und Sehbehindertendienst Württemberg (EBSW) lädt sehbehinderte und blinde Menschen mit Begleitung sowie Freunde und Interessierte zu einem ökumenischen Bezirkstreffen für Sonntag, 25. Juni, nach Dornstetten ein. Die Veranstaltung beginnt mit dem Besuch des Gottesdienstes in der Martinskirche um 10 Uhr. Nach dem Mittagessen im Gasthof Waldgericht in Aach erwartet die Teilnehmer ab 14 Uhr ein unterhaltsames musikalisches Nachmittagsprogramm mit der Zithergruppe "Soli deo gloria" im Gemeindehaus Fruchtkasten in Dornstetten. Anmeldungen sind bis Mittwoch, 21. Juni, bei Familie Rein, Telefon 07443/5727, möglich. Wer nicht an dem gesamten Tag dabei sein kann, kann ab 14 Uhr zur Gruppe dazu kommen.