Dornstetten Sechs neue Auszubildende

Dornstetten. Sechs junge Leute sind beim Ingenieurbüro Eppler in Dornstetten in ihre berufliche Zukunft gestartet. Von den zurzeit 44 fest angestellten Mitarbeitern befinden sich insgesamt 13 in einer beruflichen Ausbildung – davon fünf Auszubildende (drei Bauzeichner, ein Vermessungstechniker, eine Kauffrau), drei Studenten der dualen Hochschulen Horb und Mosbach, zwei Hochschul-Praktikanten der DH Rottenburg und Furtwangen sowie drei Studenten mit Abschlussarbeiten für Bachelor und Master in dualer Anstellung. Nach Aussage der Unternehmensleitung ist der lokale Arbeitsmarkt insbesondere in den Bereichen der Bau- und Anlagenplanung, der Konstruktion, der Infrastrukturplanung, der Elektro-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik sowie auch der Vermessungstechnik so gut wie "leergefegt".