Dornstetten Schupp präsentiert sich bei der "Medica"

Die David-Geräte, die Schupp seit drei Jahren als exklusiver Vertriebspartner in Deutschland im Sortiment hat, runden die Produktpalette des Komplettanbieters für Physiotherapie, Fitness und Wellness ab. Die Hightech-Geräte für die medizinische Trainingstherapie bieten mit den drei Gerätelinien für das Rücken-, Hüft-, Knie- und Schulter-Konzept und einer webbasierten Software alle Möglichkeiten für Therapie und Prävention, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Viele Kunden nutzten die Gelegenheit, sich beim Schupp-Team über Neuheiten und Angebote zu informieren oder Bestellungen aufzugeben.

Die nächsten Messetermine sind bereits gebucht, so wird Schupp vom 27. bis 29. Januar auf der "TheraPro" in Stuttgart und vom 15. bis 18. März auf der "Therapie" in Leipzig mit jeweils einem eigenen über 200 Quadratmeter großen Stand vertreten sein. Bei beiden Messen werden Neuheiten und Weiterentwicklungen präsentiert.