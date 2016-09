Dornstetten Schulen und Vereine müssen sich gedulden

Doch bevor der neue Sportboden und die neue Innenverkleidung an den Wänden eingebaut werden konnten, mussten zunächst die alte Verschalung wie auch der bisherige Sportboden aus- und abgebaut werden. Arbeiten, für die weitere 35 000 Euro angefallen sind. Für eine neue Sprossenwand und für neue Bodenhülsen werden weitere 26 000 Euro fällig. Die Restarbeiten wie kleinere Elektroinstallation und Reinigung wurden mit 15 000 Euro angesetzt. Für die Sanierungsarbeiten in der Georg-Feuerbacher-Halle erhält die Stadt Dornstetten lediglich einen Zuschuss von 58 000 Euro aus dem Ausgleichstock.

Am 18. Juli, und damit noch vor Beginn der Sommerferien, sei mit den Sanierungsarbeiten begonnen worden, erklärt Alexander Mönch. Trotzdem sei von Anfang an klar gewesen, dass die Ferienzeit nicht ausreichen wird, um alle Arbeiten auszuführen, auch nicht, wenn – wie in der kommenden Woche – mehrere Gewerke parallel ausgeführt werden.

Schulen und Vereine – die Georg-Feuerbacher-Halle wird hauptsächlich vom Schulzentrum und vom Gymnasium für den Schulsport sowie vom Turnverein und von der Sportgemeinschaft genutzt – müssen sich also noch ein wenig gedulden, bis sie die Halle wieder betreten können. "Unser Ziel ist die Fertigstellung bis 30. September", so Alexander Mönch. Schulen und Vereine seien darüber informiert. "Wir hoffen, dass wir den Termin halten können", sagt der Bauamtsleiter und fügt hinzu: "Es sieht gut aus."