Dornstetten Aach: Technischer Defekt ausgeschlossen

Der Dornstetter Bürgermeister Bernhard Haas hat zusammen mit Landrat Klaus Michael Rückert bereits 2013, nach einem Unfall am Bahnübergang in Aach, ein Schreiben an die Deutsche Bahn geschickt und darin eine Beschrankung für den Bahnübergang gefordert. Doch bis heute gibt es offensichtlich noch keine Schranke, ein akustisches Signal wurde jedoch zusätzlich angebracht.

"Seit 2013 sind wir einen guten Schritt weiter", meint Haas. Er erklärt aber weiter: "Es liegt nicht in unserer Macht, den Bahnübergang zu beschranken." Dies sei Aufgabe der Deutschen Bahn. Vor Kurzem habe es den Planfeststellungsbeschluss für die zwei geplanten Haltepunkte in Aach und Dornstetten gegeben, die bald gebaut werden sollen. Und in diesem Zuge solle auch der Bahnübergang beschrankt werden, so der Bürgermeister weiter.

Dass dies auch mit einem finanziellen Aufwand seitens der Stadt verbunden ist, sei allen klar: "wir müssen uns mit einem Drittel an den Kosten beteiligen, aber das ist uns bewusst."

Auch im sozialen Netzwerk Facebook diskutieren Leser über den unbeschrankten Bahnübergang in Aach. So meint ein Nutzer auf Facebook: "Finde den Bahnübergang schon immer gruselig. Warum wird der nicht beschrankt? Hätte ein Menschenleben gerettet." Eine Nutzerin schreibt: "Ich kenne die Zugfahrzeiten auswendig, hat mir das Leben gerettet, als ich mir einmal Dank der Sonne nicht sicher war, ob das Licht jetzt an ist oder nicht... Aber warum muss immer erst etwas passieren... Wobei ich mir recht sicher bin, dass sich nichts ändern wird, dem Fahrer wird wohl am Ende Unachtsamkeit vorgeworfen und das war es dann... Der Familie mein herzliches Beileid."