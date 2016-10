Dornstetten Rund um Gesundheit

Los geht es am Montag, 17. Oktober, um 20 Uhr mit dem Thema "Bedrohung durch psychische Erkrankungen und Gefährdungen?". Referent ist Alexander Menges, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, Leitender Oberarzt am Krankenhaus Freudenstadt. Depressionen und andere psychische Erkrankungen können auch bei Senioren gefährlich werden. Betroffene ziehen sich zurück. Sie verlieren Kontakte, büßen die Fähigkeit ein, sich selbst zu steuern und fordern ihre Umgebung heraus mit Unverständnis, Angst, Aggression und Gewalt gegen sich und andere. Alexander Menges kann aus seiner Erfahrung von Ursachen berichten, und er wird Möglichkeiten aufzeigen, wie man im Alltag diesen Problemen begegnen kann. "Sterbebegleitung heute" lautet das Thema am Montag, 24. Oktober, ab 20 Uhr. An diesem Abend spricht Pfarrerin Susanne Thierfelder, evangelische Seelsorgerin am Krankenhaus Freudenstadt. Susanne Thierfelder kann aus ihren vielfältigen Begegnungen mit Sterbenden und Angehörigen hilfreiche Hinweise für diesen schweren Lebensabschnitt geben.

Mitgliederversammlung im November

Am Montag, 7. November, steht ab 19.30 Uhr die Mitgliederversammlung des Krankenpflege-Fördervereins an. Im Anschluss folgt ein Vortrag zum Thema "Alles wandelt sich – Begräbniskultur heute". Referent ist Diakon Georg Lorleberg von der katholischen Kirchengemeinde Freudenstadt.