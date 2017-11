Dornstetten Religionsstunde der besonderen Art

Zunächst wurde eine Szene bei Luthers Eltern zu Hause erzählt. Um Jungen und Mädchen unterscheiden zu können, trugen diese schwarze Kappen und weiße Häubchen. Gebetet wurde in lateinischer Sprache. Im Laufe der folgenden wegweisenden Stationen im Leben des Reformators konnten die Zuschauer in der Kirche mitverfolgen, wie Luther sich von seinen Freunden verabschiedete, sich seinem Vater widersetzte und ins Kloster ging, nach Rom reiste, seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg anschlug, die Bibel übersetzte und wie er letztlich im Kreise seiner Familie den 15. Hochzeitstag mit seiner Frau Käthe und den zehn Kindern feierte.