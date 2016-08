Dornstetten Regionale Spezialitäten locken Besucher an

"Das ist der zweite erfolgreiche Naturpark-Markt in Dornstetten", freute sich Friederike Stetter, die, unterstützt durch Schwarzwald-Guide Annette Söllner, am Stand vor dem Rathaus Angebote und Produkte des Naturparks wie Radwege- und Wanderkarten sowie Naturparkwein und -sekt anbot. Informationen zu Umweltthemen gab es auch am Stand des Landschaftserhaltungsverbands (LEV) Landkreis Freudenstadt, wo die Gäste beim Kämmen von Schafwolle selbst mit Hand anlegen durften.

Den Markt in Dornstetten – einem von insgesamt 16 Naturpark-Märkten in diesem Jahr – bezeichnete Friederike Stetter als ein "Schaufenster mit regionalen Produkten". Sie weiß: "Jetzt ist der Tisch der Natur reich gedeckt!" Auch Bürgermeister Haas freute sich über die vielen Aussteller, die zahlreiche Besucher aus nah und fern in die Altstadt lockten.

Den Besuchern bot sich mit Blumengestecken, mit Mäusen und Igeln aus Heu und Dekoartikeln für den Garten ein buntes Gesamtbild. Es gab hölzerne Spielsachen ebenso zu kaufen wie Schmuck aus Edelsteinen, dazu Leitern, Vogelhäuschen, Vesperbretter, Schilder aus Ton und Schüsseln aus Holz.

Neben Leckereien wurden auch Kerzen aus Bienenwachs, Cremes und Shampoos mit Honig, Kräutersalze, Fruchtliköre und Sommerschnäpsle angeboten. Gefilztes und Gestricktes aus gefärbter Schafwolle gaben einen Vorgeschmack auf den Winter. Die kleinen Marktbesucher konnten sich von Andrea Stahl das Gesicht kunstvoll bemalen lassen oder sich mit dem Bastelangebot des Jugendhaus-Teams die Zeit vertreiben.

Für gute Stimmung auf dem Markt sorgte auch der Akkordeonspieler Christian Hamann. Viel Zulauf hatte das "Kräuterweible" Bärbel Kalmbach. Sie gab viel Wissenswertes aus ihrem Erfahrungsschatz preis. Von ihr erfuhren die Gäste, was im Kräutergarten, in dem sich nicht nur die Dornstetter jederzeit bedienen dürfen, alles wächst. Sie gab auch Tipps, was man mit diesen Kräutern Leckeres zaubern kann.