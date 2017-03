Dornstetten Reger Betrieb in der Realschule

Im naturwissenschaftlichen Bereich wurden Badekugeln hergestellt und PH-Werte gemessen. Experimente zur Flammenfärbung veranschau-lichten den Fachbereich Chemie. Im Bereich Biologie wurde mikroskopiert und das Thema Wasser in einer Ausstellung dargestellt. Experimente rund um Optik und Elektrik standen in der Abteilung Physik im Zentrum, dort konnte auch ein kartesischer Taucher hergestellt werden.

Überwiegend handwerkliche Angebote gab es im Bereich Technik/Werken: Ein kleines Werkstück, ein "Fingerschnapper" wurde selbst gebastelt und ausprobiert, auch wurde moderner Technikunterricht mittels CAD/CAM-Verfahren demonstriert. Für die jungen Künstler gab es Angebote zum Thema Hochdruck und Marmorieren, die Musiker konnten Instrumente probieren und kleinen Aufführungen zuschauen. Im Küchen-TW-Bereich wurden Ostereier mit Zierstichen an der Nähmaschine verziert, Versuche zum Thema "Rund ums Ei" gezeigt, und eifrig wurden Osterhäschen aus Hefeteig gebacken. Der Fachbereich Sprachen zeigte sich mit Informationen zur Sprachreise, zur Abschlussprüfung und mit vielen Materialien zu den jeweiligen Ländern.

Auch Informationen zur Realschule und dem Arbeiten in den Klassenstufen kamen nicht zu kurz. In einem Klassenzimmer konnten Materialien der Klassen 5 unter die Lupe genommen werden. Bei einer Schulhausführung lernten die Besucher den gesamten Komplex kennen. Bei der Infoveranstaltung wurden die Anforderungen, die Erwartungen und Möglichkeiten der Realschullaufbahn angesprochen, ebenso die Perspektiven nach der Realschulzeit. Ausführlich wurde das fünfte Schuljahr in einem Jahresüberblick gezeigt. Viele Gespräche und ein reger Informationsaustausch rundeten den gelungen Nachmittag ab. Die Fünftklässler des kommenden Schuljahrs können am Dienstag, 4. April, von 9 bis 12 Uhr sowie 13.30 bis 16 Uhr und am Mittwoch, 5. April, von 9 bis 15 Uhr in der Verwaltung des Schulzentrums angemeldet werden.