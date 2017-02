Dornstetten Raser überholt trotz Verbots – und wird gefilmt

Dornstetten-Hallwangen/Pfalzgrafenweiler. Der junge Mann aus dem Kreis Calw war auf der Bundesstraße 28 in Richtung Freudenstadt unterwegs. Kurz vor Hallwangen überholte er eine Kolonne von vier Fahrzeugen, in der auch ein ziviles Dienstfahrzeug der Verkehrsüberwachungsgruppe Freudenstadt fuhr. Auf Höhe Hallwangen überholte der 20-Jährige ein weiteres Auto, obwohl durch Verkehrszeichen ein Überholverbot angeordnet ist, berichtet die Polizei. Danach beschleunigte er auf knapp 160 Stundenkilometer. Erlaubt sind dort jedoch lediglich 80. Durch einen 60-Stundenkilometer-Bereich an der Abzweigung zur B 28a fuhr er mit Tempo 120. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der junge Mann den Führerschein noch auf Probe hat. Als Grund für die Raserei nannte er, er sei auf der Fahrt zur Arbeit zu spät dran. Ihn erwarten ein Bußgeld von 880 Euro, ein Eintrag mit zwei Punkten im Verkehrszentralregister in Flensburg und ein zweimonatiges Fahrverbot. Zudem steht eine Nachschulung für rund 500 Euro an.