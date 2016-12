Dornstetten Projektchor für das Stadtjubiläum

Das Konzert findet am 7. Oktober in der Dornstetter Stadthalle statt. Ein Programmteil – etwa zehn Minuten – wird vom Projektchor mit einem Medley aus James-Bond-Filmen unter der Leitung der Chorleiterin Ilse-Christiane Matz-van Almsick gestaltet.

Für diesen Projektchor gibt es am Donnerstag, 9. Februar, ab 20 Uhr im Probenraum des Liederkranzes Hallwangen in der Grundschule in Hallwangen (Eingang im Herrenfeld) eine Informationsveranstaltung. Die beiden Vereine laden dazu alle Hallwanger, Aacher und Dornstetter Sänger, die Sänger von "Voice Factory" sowie die bewährten Projektsänger ein. Zur Verstärkung beziehungsweise Unterstützung sind aber auch viele neue Sänger willkommen: Jeder, der gerne singt und Lust hat, auszuprobieren, ob das Singen auch im Chor Spaß macht, ist willkommen.

Die Proben starten nach Ostern. Weitere Auskünfte geben die Chorleiterin unter der Rufnummer 07443/202 02 und der Vorsitzende, Telefon 07443/205 17.