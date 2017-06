Dornstetten Programm

Dornstetten. Im Gespräch mit unserer Zeitung erklären Mitglieder der Regionalgruppe Nordschwarzwald des Unimogclubs Gaggenau ihre Begeisterung für die "Alleskönner". Ralf Ade ist ein großer Unimog-Fan, was man seinem Fuhrpark ansieht. "Die müssen aber schaffen, so wie ich auch", erklärt der Grünmettstetter. Seine Maschinen hat er schon in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt. Beispielsweise fuhr er bei den "Mobilen Legenden" in Eutingen durch einen Parcours. Tiefe Gruben, starke Steigungen, Schlaglöcher – die Vielseitigkeit der Unimogs sollte gezeigt werden. Immer wieder hörte er – auf den beeindruckenden Parcours bezogen – die Frage: "Kann der Unimog da nicht umkippen?" Ralf Ade lachte dann gerne und meinte: "Wenn man richtig fahren kann, passiert nichts. Das hält der Unimog locker aus und noch mehr."

Jahrelange Erfahrung der Fahrer gibt den Mitfahrenden also Sicherheit. So auch beim kommenden Internationalen Unimogtreffen in Dornstetten. Dort werden wieder Schätze gezeigt. Für Begeisterung hatte Ralf Ade bisher mit seinem Oldtimer-Unimog, Baujahr 1961, gesorgt. Vor über 20 Jahren erwarb er diesen durch Zufall. "Eigentlich war der Unimog gar nicht für mich gedacht. Den wollte ein anderer anschaffen. Ich hab ja gar keinen gebraucht", berichtet der Unimog-Liebhaber. Anfangs habe er damit die Hasen versorgt und später eine Schaufel an der Front angebracht, womit er Schnee räumte. Funktionalität ist dem Unimog-Liebhaber wichtig.

Schneller als ein Traktor und sehr geländegängig