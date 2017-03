Dornstetten Profi-Tänzer zeigt die ersten Schritte

Roswag ist seit elf Jahren Turniertänzer und tanzt aktuell in der höchsten internationalen Klasse in Latein. Auch in den Standardtänzen hat er bereits den Titel des Landesmeisters in der unteren Klasse erreicht, teilt der Verein mit. Er unterrichtet schon länger Gruppen im Breitensportbereich.

Der TSC Dornstetten bietet nun mit Marc Roswag einen neuen Einsteigerkurs Standard/Latein für Paare an, der immer freitags von 18 bis 19 Uhr stattfindet. Kursbeginn ist Ende März, insgesamt sind 15 Termine geplant.

Anmeldung: Telefon 07443/75 98 oder E-Mail info@tsc-dornstetten.de