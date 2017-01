Dornstetten Planung soll Entwicklung sichern

Dornstetten. Ziel dieser Planung ist die Sicherung der gewerblichen Entwicklung Dornstettens. Vor allem wird damit ermöglicht, dass die Gewerbeflächen westlich der Firmen Weinmann und Gässler ausgeweitet werden. Damit wird beiden Firmen eine Erweiterung ihres Betriebs am bisherigen Standort ermöglicht. Zudem besteht durch das projektierte Gebiet die Möglichkeit, südlich der vorgesehenen Erschließungsstraße ein bis zwei weitere kleine Gewerbeflächen zu schaffen.

Wie Bürgermeister Bernhard Haas erläuterte, benötigt die Firma Weinmann im Anschluss an das bereits vorhandene Gebäude zusätzliche Flächen. Aufgrund der besonderen topografischen Lage des Gebiets "Eichwald-West" ist allerdings bei den vorhandenen Hallengebäuden eine Erweiterung lediglich in westlicher Richtung möglich; in nördlicher und östlicher Richtung fällt das Gelände steil ab und ist nicht für eine Bebauung geeignet. Infolge der räumlichen Nähe zu einem Steinbruch ergeben sich weitere Einschränkungen sowohl aufgrund der Staubentwicklung als auch durch Erschütterungen in Folge von Sprengungen. Diese Gegebenheiten flossen in die Aufstellung des Bebauungsplans mit ein. So dürfen sich die von Erschütterungen bedrohten Bereiche in der Nähe des Steinbruchs nicht mit den überbaubaren Grundstücksflächen überschneiden. Zudem werden aufgrund möglicher Staubentwicklung sensible Gewerbe wie Feinhandwerk, Optik oder ähnliches ausgeschlossen.

Straße soll verlängert werden