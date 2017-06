Dornstetten Picknick ganz in Weiß

Die Idee des Dîner en blanc stammt aus Paris, und der Name verrät die Besonderheit des Gedankens: Das Massenpicknick unter freiem Himmel findet ausschließlich in weißer Kleidung und mit weiß eingedeckten Tischen statt. So auch in Hallwangen. Die Spielregeln sind einfach. Mitmachen darf jeder, Picknick und Getränke werden selbst mitgebracht; Tisch, Stühle oder Bänke und Gedecke ebenfalls – natürlich alles in Weiß. Gemeinsam stellt man das Mitgebrachte zu einer großen Tafel zusammen, und das außergewöhnliche Dinner kann losgehen.

"Je mehr Menschen mitmachen, desto größer ist der Spaß", sagt Carolin Baier, Leiterin der Tourist-Information. "Wir freuen uns deshalb auf zahlreiche Mit-Picknicker."

Wenn es bei der Ausstattung dezente Ausreißer vom Farbkonzept gibt, ist dies kein Ausschlusskriterium für die Teilnahme. Für Anlieferung und Aufbau des Picknicks ist den Teilnehmern die Zufahrt zum Wasserspielplatz gestattet. Kreative Ideen bei Essen und Dekoration sind willkommen. Da das Dîner en blanc nicht nur dem gemeinsamen Speisen, sondern auch der Unterhaltung dienen soll, werden als Rahmenprogramm Spiele wie Boule oder Wikingerschach angeboten.