Dornstetten Öffentlichkeitsarbeit trägt Früchte

Margarete Wittich erläuterte die Einnahmen-Ausgaben-Situation des Vereins. In der Bilanz stehe er auf einem stabilen finanziellen Fundament. Eugen Kurz bescheinigte Wittich eine ausgezeichnete Buchführung.

In Vertretung der Schriftwartin Priska Boxler berichtete Rainer Bürkle von diversen Aktionen in der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins. Es sei erfreulich, dass der TSC dadurch 77 neue Mitglieder im Verein begrüßen konnte. Bürkle verkündete mit großem Bedauern, dass sich Priska Boxler, die dieses Amt seit 29 Jahren mit überdurchschnittlichem Engagement ausgefüllt habe, aus privaten Gründen nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung stehen könne. Bürkle verlas einen Brief Boxlers, der die versammelten Mitglieder bewegte, einige Tränen und großen Applaus auslöste.

Die Neuwahlen wurden vom stellvertretenden Vorsitzenden Rainer Bürkle geleitet. Als Nachfolgerin für das Amt des Schriftwarts stellte sich Monika Braun zur Wahl. Wie der gesamte Vorstand, wurde auch sie einstimmig gewählt.

Bevor Barbara Quintus mit einem Ausblick auf Veranstaltungen wie den Ausflug am 1. und 2. Juli, das Tanz-Event am 30. September, diverse Clubabende und den Nikolausball am 9. Dezember die Hauptversammlung beendete, wurden noch einige Ideen diskutiert, die das Angebot des TSC bereichern könnten. Dazu zählten spezielle Workshops, bei denen Tanzthemen und spezielle Tänze intensiv gelernt werden könnten. Vieles sei leider wegen fehlender Hallenzeiten und dem Mangel an Lehrkräften nicht umsetzbar, bedauerte Quintus. Sie versprach, die Machbarkeit zu überprüfen, denn der Vorstand wolle auch weiterhin nichts unversucht lassen, aktuelle Wünsche aufs Tanzparkett zu bringen und Freude am Tanzen zu vermitteln.

Bei der Hauptversammlung des Tanzsportclubs Dornstetten wurden einstimmig gewählt: Vorsitzende: Barbara Quintus; stellvertretender Vorsitzender: Rainer Bürkle; Kassenwartin: Margarete Wittich; Schriftwartin: Monika Braun; Sportwart: Axel Schmid; Jugendwart: Benjamin Sulz; Kassenprüfer: Eugen Kurz und Stefan Lang.