Dornstetten Noch sicherer aus dem Schlaf erwacht

Dornstetten-Hallwangen. Gute fünf Jahre war die Anlage laut Carolin Baier, Leiterin der Tourist-Information Dornstetten, geschlossen. Unter den französischen Vorbesitzern sei der Hochseilgarten nur einige Monate lang geöffnet gewesen, da er "rechtlich nur geduldet" gewesen sei: "Es wurden keine Fristen eingehalten, Unterlagen haben gefehlt, und irgendwann haben wir festgestellt, dass der Inhaber untergetaucht war." Für die Stadt, mit der ein Pachtvertrag über das Grundstück im Wald abgeschlossen werden muss, waren die französischen Besitzer nicht mehr auffindbar.

Dann kam Werner Haas ins Spiel: Er betreibt seit mehr als zehn Jahren einen Klettergarten in Triberg (Schwarzwald-Baar-Kreis) und habe vor etwa drei Jahren von dem Hallwanger Hochseilgarten "im Dornröschenschlaf" gehört. "Nachdem ich mir die Anlage angeschaut hatte, habe ich mich bei der Stadt Dornstetten erkundigt", so Haas, der in der Folge gemeinsam mit der Stadtverwaltung versucht hat, den französischen Geschäftsführer der bisherigen Inhaberfirma ausfindig zu machen – ohne Erfolg.

Nach weiteren Gesprächen sei ein Insolvenzverfahren gegen die Vorbesitzer eröffnet worden, zudem habe vor rund einem Jahr ein Gutachter den Wert der Anlage ermittelt. Haas hat sich um den Kauf der Anlage bemüht und letztlich den Zuschlag erhalten.