Dornstetten Neuner erreichen das erste Etappenziel

Rektor Norbert Schatz begrüßte neben den Familienangehörigen und Freunden der Neuner unter anderem auch Vertreter der Stadt, des Elternbeirats und der mit der Schule kooperierenden Firmen. Musikalisch wurde die Feier gekonnt umrahmt von Musiklehrer Bernd Brauch.

Zunächst richtete die Klassenlehrerin Caroline Brand ihre Glückwünsche an die Schüler. Sie stellte heraus, dass in dieser Klasse eine sehr gut funktionierende Gemeinschaft gewachsen sei, in der trotz vieler Lehrerwechsel sowie Zu- und Abgänge im Laufe der gemeinsamen Schulzeit ein zuverlässiges und vertrauensvolles Miteinander möglich gewesen sei. Auch die Elternbeiratsvorsitzende Sonia Goncalves verwies auf diese große soziale Kompetenz der Klasse, in der Integration und auch Inklusion immer wichtig gewesen und gemeinsam gemeistert worden seien.

Mit der Geschichte vom zufriedenen Fischer verdeutlichte Diakon Ralf Hornberger, dass das Streben nach immer mehr Besitz und Wohlstand nicht das oberste Ziel sein dürfe. Schulsozialarbeiterin Sabine Heim hatte als äußeres Symbol ein altes Spielzeug mitgebracht, das die Schüler schon gar nicht mehr kannten. Sie demonstrierte an einem Kreisel, dass er immer wieder aufgezogen werden muss, um sich drehen zu können, und übertrug dieses Bild auf den sich immer wieder neu drehenden Lebensalltag.