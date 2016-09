Dornstetten Neues Angebot im Trend der Zeit

Die Umsetzung der Idee, ihm zu Ehren einen Flößerweg einzurichten, dessen Beschilderung und Pflege habe die Musbacher Wandergruppe übernommen, sagte Böhm, der ihr ebenso dankte wie dem "Hauptsponsor", der Freudenstadt Tourismus. "Ich würde mich freuen, wenn wir als Nachbardörfer noch weitere Projekte verwirklichen würden", wandte sich der Musbacher Ortsvorsteher an seinen Hallwanger Kollegen Günter Kübler, dem er das offizielle Hinweisschild auf Schickhardts Flößerweg für den Barfuß-Park samt einer Flasche "Musbacher Most aus Musbacher Äpfeln" überreichte. Most gab es auch für den Freudenstädter Tourismusdirektor Michael Krause, der von einem "außerordentlichen Projekt" sprach und die "wunderbare Zusammenarbeit" zwischen den Städten Freudenstadt und Dornstetten, insbesondere zwischen den Teilorten Musbach und Hallwangen lobte.

Natürlich bekam auch Dornstettens Bürgermeister Bernhard Haas eine Flasche Most überreicht. Das Hallwanger Dorffest am Tag des offenen Denkmals bot für ihn den idealen Rahmen, um den neuen Wanderweg einzuweihen. Anfang des Jahres sei Joachim Böhm auf Ortschaftsrat und Ortsvorsteher in Hallwangen mit der Idee, einen Flößerweg von Musbach über Hallwangen anzulegen, zugekommen, erinnerte Haas.

"Wanderer suchen immer neue Ziele", weiß der Bürgermeister. Und er muss es wissen, ist er doch selbst erst gerade aus einem Wanderurlaub nach Dornstetten zurückgekehrt. Deshalb, und weil das Wandern heute wieder einen anderen, einen höheren Stellenwert habe, sei auch er von der Idee begeistert gewesen. Schließlich gebe es in allen drei Stadtteilen "herrliche Aussichtspunkte", schwärmte Haas, der "die gute interkommunale Zusammenarbeit" lobte und im Namen der Stadt allen, die das Projekt initiiert und vorangetrieben haben, dankte. "Ich freue mich, dass wir heute den Wanderweg in Hallwangen offiziell seiner Bestimmung übergeben können", bekräftigte Haas.

Nachdem sich alle beim Dorffest im Zelt vor dem Rathaus gestärkt hatten, lud Musbachs Ortsvorsteher zur ersten Wanderung auf Schickhardts Flößerweg von Hallwangen nach Musbach ein.