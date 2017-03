Dornstetten Neues Angebot für Betriebe

In den Beratungsgesprächen werden aktuelle Methoden und Werkzeuge eingesetzt, mit denen die verschiedenen Problemstellungen gemeinsam mit den Gesprächspartnern erörtert werden. Am Dienstag, 4. April, und Mittwoch, 3. Mai, sind die "Senioren der Wirtschaft" zum ersten Mal in Dornstetten vor Ort. Eine Terminvereinbarung bei der Wirtschaftsförderung Dornstetten ist im Vorfeld erforderlich. Carolin Baier koordiniert die Terminvergabe unter Telefon 07443/962031 oder per E-Mail an carolin.baier@dornstetten.de.